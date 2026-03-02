Ричмонд
Водитель предстанет перед судом за наезд на женщину в Омске

73-летний мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения по статье 264 УК РФ.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Омска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 73-летнего местного жителя. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации.

По версии следствия, в утреннее время 13 ноября 2025 года водитель автомобиля «Форд Фокус» во время движения по проезжей части улицы Романенко в Омске на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на пересекавшую проезжую часть 63-летнюю женщину.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшая получила множественные телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Женщина была госпитализирована в медицинское учреждение для прохождения лечения и реабилитации.

Вину в совершении преступления водитель признал полностью. Уголовное дело прокуратура направила в Октябрьский районный суд Омска для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

