Водитель предстанет перед судом за наезд на женщину в Омске

Прокуратура Омска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 73-летнего местного жителя. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации.
По версии следствия, в утреннее время 13 ноября 2025 года водитель автомобиля «Форд Фокус» во время движения по проезжей части улицы Романенко в Омске на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на пересекавшую проезжую часть 63-летнюю женщину.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшая получила множественные телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Женщина была госпитализирована в медицинское учреждение для прохождения лечения и реабилитации.
Вину в совершении преступления водитель признал полностью. Уголовное дело прокуратура направила в Октябрьский районный суд Омска для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
