Водитель предстанет перед судом за наезд на женщину в Омске

По версии следствия, в утреннее время 13 ноября 2025 года водитель автомобиля «Форд Фокус» во время движения по проезжей части улицы Романенко в Омске на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на пересекавшую проезжую часть 63-летнюю женщину.