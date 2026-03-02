Крыши двух многоквартирников уничтожены огнем в российском поселке

В поселке Кичера на севере Бурятии ночью сгорели крыши двух многоквартирных домов. Об этом сообщили в прокуратуре республики.
В зданиях проживали 60 человек, в том числе 15 несовершеннолетних. К утру пожар ликвидировали. Крыши обоих домов уничтожены огнем. Погибших и пострадавших среди жильцов нет. Для людей организовали пункт временного размещения.
Предварительной причиной возгорания названо неосторожное обращение с огнем.
Орган пожарного надзора начал доследственную проверку. Прокуратура поставила ее ход и результаты на контроль. Ведомство также заявило, что даст оценку соблюдению жилищных прав граждан.
По данным ГУ МЧС по Бурятии, площадь пожара составила 1 200 квадратных метров.
Глава Бурятии Алексей Цыденов на оперативном совещании поручил восстановить сгоревшую кровлю в максимально сжатые сроки.
