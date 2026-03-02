Детские травматологи спасли кисть пациенту после взрыва петарды в Иркутске

IrkutskMedia, 2 марта. Врачам Ивано-Матренинской детской клинической больницы удалось спасти кисть пациента и вернуть ее функциональность после взрыва петарды в новороднюю ночь. Около двух месяцев пациент находился под наблюдением специалистов.



Как сообщает пресс-служба правительства Приангарья, из-за взрыва петарды в руке пострадавшего произошла травматическая ампутация первого, второго и третьего пальцев. Врач-травматолог Илья Зеленин принял решение о немедленном хирургическом вмешательстве.



Операция длилась более двух часов. Хирургическая бригада смогла сохранить один палец полностью. На двух других пальцах, утративших только ногтевые фаланги, были сформированы культи. Спустя месяц пациенту потребовалась повторная операция по удалению нежизнеспособных тканей второго пальца до уровня средней фаланги.