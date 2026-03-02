Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новороссийске из-за атаки беспилотников пострадали три человека

Из-за атаки беспилотников в Новороссийске три человека попали в больницу.

Источник: Аргументы и факты

Две женщины и мужчина, которые находились в одном из частных домов, пострадали из-за атаки беспилотников в Новороссийске, сообщил оперативный штаб Кубани.

«В результате падения беспилотников в Новороссийске три человека получили травмы. Среди пострадавших — две женщины и мужчина, находившиеся в частном доме, который был поврежден обломками дронов. Всех пострадавших доставили в городскую больницу, где им оказывают медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

Напомним, ночью 2 марта глава Новороссийска Андрей Кравченко написал об отражении атаки вражеских беспилотников на город. Над Краснодарским краем российские военные нейтрализовали 66 БПЛА.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше