В Новороссийске из-за атаки беспилотников пострадали три человека

Две женщины и мужчина, которые находились в одном из частных домов, пострадали из-за атаки беспилотников в Новороссийске, сообщил оперативный штаб Кубани.
«В результате падения беспилотников в Новороссийске три человека получили травмы. Среди пострадавших — две женщины и мужчина, находившиеся в частном доме, который был поврежден обломками дронов. Всех пострадавших доставили в городскую больницу, где им оказывают медицинскую помощь», — говорится в сообщении.
Напомним, ночью 2 марта глава Новороссийска Андрей Кравченко написал об отражении атаки вражеских беспилотников на город. Над Краснодарским краем российские военные нейтрализовали 66 БПЛА.
