В Екатеринбурге задержали похитителей иномарок

Установлено, что 16 января мужчины угнали Hyundai Solaris, припаркованный на ул. Щербакова. Через неделю они похитили автомобиль такой же марки с ул. Волгоградской. Примечательно, что владельцы заметили отсутствие машин лишь через несколько дней, так как оба транспортных средства не использовались и стояли под большим слоем снега. Полицейским вышли на след угонщиков и смогли задержать их при попытке кражи Ford Focus от ТЦ «Дирижабль».
Задержанные — мужчины 1980 и 1985 годов рождения. Один из них был судим за самоуправство, второй — за незаконный оборот наркотиков. Они признались в содеянном и вернули украденные машины владельцам.
Выяснилось, что старший из сообщников имеет бизнес по прокату автомобилей, второй недавно трудоустроился в эту фирму и выполнял там различные мелкие поручения. Мужчины решили заняться хищениями чужих машин для последующей перепродажи. Теперь злоумышленников будут судить по статье УК «Кража в особо крупном размере», им грозит до десяти лет лишения свободы.