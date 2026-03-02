В Екатеринбурге задержали похитителей иномарок

Установлено, что 16 января мужчины угнали Hyundai Solaris, припаркованный на ул. Щербакова. Через неделю они похитили автомобиль такой же марки с ул. Волгоградской. Примечательно, что владельцы заметили отсутствие машин лишь через несколько дней, так как оба транспортных средства не использовались и стояли под большим слоем снега. Полицейским вышли на след угонщиков и смогли задержать их при попытке кражи Ford Focus от ТЦ «Дирижабль».