Пожар произошел в крупном ТЦ Минска из-за эскалатора

Возгорание в ТЦ случилось ночью 2 марта. По видео МЧС можно понять, что речь идет о торговом центре Dana Mall, который располагается на улице Мстиславца.
Загорание произошло в здании торгового центра. В ТЦ ночью сработала система передачи извещений о ЧС «Молния». Внутри здания наблюдалось задымление. Спасатели установили, что причиной пожара стало загорание электропроводки эскалатора в здании торгового центра.
— Загорание ликвидировано, пострадавших нет. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, — прокомментировали в МЧС.