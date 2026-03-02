При пожаре в частном доме в Пласте погибли два человека

Два человека стали жертвами крупного пожара, который произошел минувшей ночью в частном секторе Пласта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.
Сигнал о возгорании на улице Увельской поступил в экстренные службы, когда огонь уже успел распространиться на значительную площадь. Из-за позднего обнаружения возгорания и ночного времени к моменту прибытия первых пожарных подразделений пламя охватило не только жилой дом, но и расположенные рядом надворные постройки. Интенсивное горение создавало угрозу быстрого распространения огня на соседние строения.
Огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение на общей площади 120 квадратных метров. В ходе тушения и последующего разбора завалов сотрудники МЧС обнаружили тела двух погибших. Ими оказались 63-летний мужчина и 91-летняя женщина.
По предварительным данным, рассматриваемой причиной трагедии могла стать неосторожность при курении. Точные обстоятельства и причина смерти погибших устанавливаются.