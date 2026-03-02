При пожаре в частном доме в Пласте погибли два человека

Сигнал о возгорании на улице Увельской поступил в экстренные службы, когда огонь уже успел распространиться на значительную площадь. Из-за позднего обнаружения возгорания и ночного времени к моменту прибытия первых пожарных подразделений пламя охватило не только жилой дом, но и расположенные рядом надворные постройки. Интенсивное горение создавало угрозу быстрого распространения огня на соседние строения.