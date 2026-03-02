В Джизаке криминальный авторитет «прессанул» помощника хокима ради кредита

Но на этот раз всё оказалось наоборот — местный криминальный «авторитет» решил надавить на помощника хокима, чтобы выбить льготный кредит.
30-летний житель Джизакской области Нормухаммад Тогаев, известный по прозвищу «Бойка», ранее дважды судимый по статье 277 (хулиганство) Уголовного кодекса, по данным правоохранителей, занимался насилием, угрозами и давлением на граждан, применял физическую силу и вымогал деньги и другие материальные ценности.
Однако, судя по всему, в этот раз «авторитет» переоценил свои возможности. Он решил «пресануть» помощника хокима одной из махаллей. Запугав его, Тогаев добился оформления поддельных документов и через них выделения льготных кредитов из коммерческого банка нескольким гражданам на общую сумму 164,6 млн сумов. Деньги до граждан так и не дошли — средства были присвоены авторитетом и использованы в личных целях.
Но на этом история не закончилась. По данным правоохранителей, Тогаев продолжил противоправную деятельность. Однако помощник хокима не стал молчать и обратился в компетентные органы.
В ходе оперативного мероприятия Тогаев был задержан прямо в здании схода граждан махалли во время встречи с помощником хокима.
По данному факту прокуратурой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 (хищение путём присвоения или растраты) и части 2 статьи 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование) Уголовного кодекса. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Кроме того, рассматривается вопрос о предъявлении дополнительного обвинения по статье 165 (вымогательство) УК.
Правоохранительные органы обращаются к гражданам: если вы пострадали от действий данного лица, просим обратиться в органы внутренних дел или позвонить по короткому номеру 102. Конфиденциальность заявителя гарантируется.