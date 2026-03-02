В Джизаке криминальный авторитет «прессанул» помощника хокима ради кредита

Однако, судя по всему, в этот раз «авторитет» переоценил свои возможности. Он решил «пресануть» помощника хокима одной из махаллей. Запугав его, Тогаев добился оформления поддельных документов и через них выделения льготных кредитов из коммерческого банка нескольким гражданам на общую сумму 164,6 млн сумов. Деньги до граждан так и не дошли — средства были присвоены авторитетом и использованы в личных целях.