Иран сбил американский истребитель над Кувейтом

Иран сбил американский истребитель в небе над Кувейтом. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня утром местные источники сообщили, что американский истребитель F-15 был сбит в небе над Кувейтом», — указано в сообщении.

Отмечается, что двум пилотам самолета удалось катапультироваться.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о поражении двух истребителей F5 и F4 иранских ВВС, которые готовились к взлету. Отмечается, что удар усложнит деятельность иранской армии и дополнительно ослабит противовоздушную оборону противника.

