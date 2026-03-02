Иран сбил американский истребитель над Кувейтом

«Сегодня утром местные источники сообщили, что американский истребитель F-15 был сбит в небе над Кувейтом», — указано в сообщении.
Отмечается, что двум пилотам самолета удалось катапультироваться.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о поражении двух истребителей F5 и F4 иранских ВВС, которые готовились к взлету. Отмечается, что удар усложнит деятельность иранской армии и дополнительно ослабит противовоздушную оборону противника.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше