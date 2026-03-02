47-летнего мужчину из Братска отправили под стражу за оправдание терроризма. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе судов общей юрисдикции Приангарья, обвиняемый публично призывал людей к террористической деятельности.
— Мужчина опубликовал в социальной сети комментарий, где высказывался против проводимой специальной военной операции по мотивам ненависти, — уточняется в сообщении.
Учитывая сведения о личности обвиняемого, его предполагаемую причастность к преступлению и тяжесть обвинения, его отправили под стражу до 26 апреля 2026 года.
