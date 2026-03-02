Аэропорт Сочи спустя почти сутки начал снова принимать и отправлять самолёты

Напомним, в аэропорту Сочи с 13:40 1 марта действовали ограничения на приём и вылет самолётов из-за угрозы атаки беспилотников. За это время было задержано около 100 рейсов: 49 — на вылет, 41 — на прилёт, ещё 10 полностью отменены.