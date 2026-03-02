Ричмонд
Аэропорт Сочи спустя почти сутки начал снова принимать и отправлять самолёты

Международный аэропорт Сочи начал работать в штатном режиме спустя почти сутки. Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов, вводившиеся ещё 1 марта днём для обеспечения безопасности полётов, сняты, сообщает пресс-служба Росавиации.

Пассажиров просят внимательно следить за статусом рейсов. Информацию можно уточнить у авиаперевозчиков по контактам, указанным в бронировании, а также через аудиообъявления в терминале.

«Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

Напомним, в аэропорту Сочи с 13:40 1 марта действовали ограничения на приём и вылет самолётов из-за угрозы атаки беспилотников. За это время было задержано около 100 рейсов: 49 — на вылет, 41 — на прилёт, ещё 10 полностью отменены.

