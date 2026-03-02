Ричмонд
Пилоты сбитого Ираном над Кувейтом истребителя F-15 катапультировались

Иран сбил над Кувейтом американский истребитель F-15.

Военные Ирана сбили над Кувейтом американский истребитель F-15. Об этом сообщает Quds.

Двое пилотов успели катапультироваться. В Сети публикуют момент падения истребителя. На ролике запечатлено, как пилоты катапультируются из горящего самолета. Они приземлились на парашютах.

Местные СМИ показали кадры с, предположительно, одним из пилотов сбитого F-15. На видео американский военный лежит в багажнике с кислородной маской на груди.

Ранее КСИР заявил, что атаковал четырьмя баллистическими ракетами американский авианосец «Авраам Линкольн», после чего военное судно отошло от Ирана.

