Пилоты сбитого Ираном над Кувейтом истребителя F-15 катапультировались

Военные Ирана сбили над Кувейтом американский истребитель F-15. Об этом сообщает Quds.
Двое пилотов успели катапультироваться. В Сети публикуют момент падения истребителя. На ролике запечатлено, как пилоты катапультируются из горящего самолета. Они приземлились на парашютах.
Местные СМИ показали кадры с, предположительно, одним из пилотов сбитого F-15. На видео американский военный лежит в багажнике с кислородной маской на груди.
Ранее КСИР заявил, что атаковал четырьмя баллистическими ракетами американский авианосец «Авраам Линкольн», после чего военное судно отошло от Ирана.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше