Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск возросло до пяти

Число пострадавших при атаке украинской армии на Новороссийск возросло до пяти. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Новость дополняется.

