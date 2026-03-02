Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск возросло до пяти

Число пострадавших при атаке украинской армии на Новороссийск возросло до пяти. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Новость дополняется.
Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.Читать дальше