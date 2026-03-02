В Башкирии женщина убила собутыльника

В Белебее перед судом предстанет 38-летняя местная жительница, обвиняемая в убийстве знакомого. Как сообщили в прокуратуре Башкирии, преступление произошло в ноябре прошлого года.
Женщина выпивала с двумя приятелями. Во время застолья между ней и одним из мужчин вспыхнул конфликт, и она несколько раз ударила его молотком по голове. Потерпевшего доставили в больницу, но спустя три недели, не приходя в сознание, он скончался.
Женщина свою вину признала частично. Дело передано в суд.
