В Башкирии женщина убила собутыльника

Жительницу Белебея будут судить за убийство знакомого молотком.

Источник: Комсомольская правда

В Белебее перед судом предстанет 38-летняя местная жительница, обвиняемая в убийстве знакомого. Как сообщили в прокуратуре Башкирии, преступление произошло в ноябре прошлого года.

Женщина выпивала с двумя приятелями. Во время застолья между ней и одним из мужчин вспыхнул конфликт, и она несколько раз ударила его молотком по голове. Потерпевшего доставили в больницу, но спустя три недели, не приходя в сознание, он скончался.

Женщина свою вину признала частично. Дело передано в суд.

