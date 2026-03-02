Холодная вода вернулась ещё в шесть домов в Бодайбо

Напомним, режим повышенной готовности ввели в Бодайбо утром 30 января из-за аварии, оставившей без тепла и воды более 1,5 тысячи человек. В начале февраля был объявлен режим ЧС регионального уровня. Первый этап работ — восстановление теплоснабжения — завершился 21 февраля, тепло вернули во все дома. Сейчас идёт второй и третий этапы: подача холодной воды и водоотведение. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Проведены обыски в администрации поселения и на теплоснабжающем предприятии. В конце февраля задержан глава Бодайбинского городского поселения.