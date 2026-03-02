Ричмонд
Режим ЧС введён в Новороссийске после атаки ВСУ: повреждены 17 домов и детсад

Российские военные всю ночь отражали массированную атаку украинских беспилотников в Краснодарском крае. Наиболее мощный удар пришёлся по Новороссийску, там ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Источник: Life.ru

По предварительным данным, повреждения получили 8 многоквартирных и 9 частных домов, а также детский сад. Ранения разной степени тяжести получили пять человек, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«Ранения получили пять человек, всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Желаю им скорейшего выздоровления. А жителей прошу сохранять спокойствие и соблюдать необходимые меры безопасности», — написал губернатор.

Ранее Life.ru рассказывал, что в ходе атаки украинских беспилотников в Новороссийске пострадали трое мирных жителей. Все они были доставлены в городскую больницу, за их состоянием наблюдают врачи.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

