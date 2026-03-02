Бастрыкин разбирается с невыдачей лекарств 13-летней волгоградке и ее маме

Женщина и подросток, имеющая инвалидность, страдают сахарным диабетом и нуждаются в регулярном использовании медицинских изделий. Однако на протяжении нескольких месяцев они им не предоставляются. Кроме того, с января текущего года заявительнице не выдается жизненно необходимое лекарственное средство. Отмечается, что медицинское обеспечение местных жителей на протяжении длительного времени осуществляется с перебоями. При этом обращения в профильные структуры результатов не принесли.