Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин разбирается с невыдачей лекарств 13-летней волгоградке и ее маме

Волгоградку и ее 13-летнюю дочь с сахарным диабетом оставили без лекарств.

Источник: v102.ru

Женщина пожаловалась на некачественное медицинское обеспечение главе СК РФ в социальной сети. Александр Бастрыкин отреагировал поручением возбудить уголовное дело по данному факту.

Женщина и подросток, имеющая инвалидность, страдают сахарным диабетом и нуждаются в регулярном использовании медицинских изделий. Однако на протяжении нескольких месяцев они им не предоставляются. Кроме того, с января текущего года заявительнице не выдается жизненно необходимое лекарственное средство. Отмечается, что медицинское обеспечение местных жителей на протяжении длительного времени осуществляется с перебоями. При этом обращения в профильные структуры результатов не принесли.

В СУ СК России по Волгоградской области организована процессуальная проверка.