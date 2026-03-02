Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссию возросло до пяти

Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссию ночью 2 марта возросло до пяти. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Также он сообщил, что в городе введен режим чрезвычайной ситуации. Глава города Андрей Кравченко оперативно докладывает о ситуации.
Согласно предварительным заключениями, в результате налета повреждения получили восемь многоквартирных домов, девять частных домов и детский сад.
Ранее глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в результате атаки беспилотника ВСУ на Новороссийск пострадал один человек, повреждены четыре многоквартирных дома.
Ранее KP.RU сообщал, что средства ПВО уничтожили 57 украинских дронов над регионами России. Над акваторией Черного моря было сбито 18 беспилотников.