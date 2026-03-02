Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссию возросло до пяти

Власти Краснодарского края сообщили о последствиях налета дронов ВСУ ночью 2 марта.

Источник: Комсомольская правда

Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссию ночью 2 марта возросло до пяти. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Также он сообщил, что в городе введен режим чрезвычайной ситуации. Глава города Андрей Кравченко оперативно докладывает о ситуации.

Согласно предварительным заключениями, в результате налета повреждения получили восемь многоквартирных домов, девять частных домов и детский сад.

Ранее глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в результате атаки беспилотника ВСУ на Новороссийск пострадал один человек, повреждены четыре многоквартирных дома.

Ранее KP.RU сообщал, что средства ПВО уничтожили 57 украинских дронов над регионами России. Над акваторией Черного моря было сбито 18 беспилотников.

Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
Читать дальше