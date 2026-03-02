Смертельный розовый снег: в Волгограде и Волжском травят собак

Тревог забили общественные инспекторы в городе-спутнике. В соцсетях они пишут — подозрительные розовые пятна появились в центре Волгограда — особенно много их заметили в районе улицы Невской, неподалеку от библиотеки для незрячих. У активистов есть подозрение, что это дело рук догхантеров. Скорее всего, снег окрасили измельченные таблетки от туберкулеза, которые для собак являются сильнейшим ядом. Аналогичные «метки» видели и в Волжском.