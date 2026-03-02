Ричмонд
Смертельный розовый снег: в Волгограде и Волжском травят собак

Зоозащитники бьют тревогу.

Жителей Волгограда и соседнего Волжского просят внимательнее смотреть под ноги во время прогулок с домашними питомцами. На улицах городов начали замечать странный розовый снег, который на поверку оказался не природным явлением, а смертельной ловушкой для животных.

Тревог забили общественные инспекторы в городе-спутнике. В соцсетях они пишут — подозрительные розовые пятна появились в центре Волгограда — особенно много их заметили в районе улицы Невской, неподалеку от библиотеки для незрячих. У активистов есть подозрение, что это дело рук догхантеров. Скорее всего, снег окрасили измельченные таблетки от туберкулеза, которые для собак являются сильнейшим ядом. Аналогичные «метки» видели и в Волжском.

Самое страшное, что собаке даже не обязательно что-то подбирать или лизать. Как утверждают зоозащитники, яд настолько токсичен, что животному достаточно просто понюхать розовое пятно и вдохнуть пары, чтобы получить тяжелейшее отравление.

Владельцам собак советуют обходить любые цветные разводы на сугробах стороной и держать четвероногих друзей на коротком поводке. Если после прогулки ваш любимец ведет себя странно, немедленно везите его в ближайшую ветеринарку — счет может идти на минуты.

Ранее сообщалось о стае собак, которая держит в страхе северный район Волгограда.