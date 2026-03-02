Судно греческой компании попало в аварию у Ормузского пролива

Судно, принадлежащее компании из Греции, попало в аварию в районе Ормузского пролива. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным издания, происшествие произошло в акватории между Оманом и Ираном. Характер повреждений и обстоятельства инцидента уточняются. Информации о пострадавших на момент публикации нет.
Ормузский пролив считается одним из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью. Через него проходит значительная часть экспорта сырья из стран Персидского залива. Любые происшествия в этом районе могут повлиять на работу судоходных компаний и ситуацию на сырьевых рынках.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
