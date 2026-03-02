В Башкирии многодетная семья спаслась из пожара

В деревне Старокочкильдино Аскинского района Башкирии ранним утром 2 марта загорелся одноэтажный бревенчатый дом. По данным МЧС по РБ уточнило, что пламя быстро перекинулось на веранду. Внутри находились двое взрослых и четверо детей в возрасте от года до 16 лет.
Как рассказали в республиканском ведомстве, всех шестерых спас пожарный извещатель: он сработал вовремя и разбудил семью громким сигналом. Люди успели выбежать на улицу еще до прибытия огнеборцев. Никто не пострадал.
Пожар тушили добровольцы из соседних сел Урмиязы и Кубиязы. Сейчас на месте работает дознаватель МЧС, который установит причину возгорания и решит, можно ли восстановить жилье. Пока многодетная семья будет жить у родственников.
