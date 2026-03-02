42-летняя женщина погибла в ДТП с фурой в Воронеже

В воскресенье, 1 марта, в Воронеже на улице Матросова произошло серьезное ДТП. Как рассказали в ГУ МВД по области, около 12:48 у дома № 100 «А» по улице Матросова, водитель автомобиля «МАН», 23-летний житель города Белгорода, двигаясь со стороны улицы Острогожская в сторону проспекта Патриотов, проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на перекресток. В результате фура на полном ходу протаранила автомобиль «Омода С5» под управлением 34-летнего местного жителя.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала пассажир автомобиля «Омода С5», 42-летняя местная жительница. Женщину доставили в больницу, но врачи оказались бессильны ее спасти. Водитель автомобиля «Омода С5» также самостоятельно обратился за медицинской помощью.
По факту смертельного ДТП проводится проверка. Всего за минувшие сутки на дорогах региона зарегистрировали 81 аварию, из которых 50 произошли в Воронеже. В 1 ДТП пострадал 1 человек и еще один погиб.