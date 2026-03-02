42-летняя женщина погибла в ДТП с фурой в Воронеже

В воскресенье, 1 марта, в Воронеже на улице Матросова произошло серьезное ДТП. Как рассказали в ГУ МВД по области, около 12:48 у дома № 100 «А» по улице Матросова, водитель автомобиля «МАН», 23-летний житель города Белгорода, двигаясь со стороны улицы Острогожская в сторону проспекта Патриотов, проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на перекресток. В результате фура на полном ходу протаранила автомобиль «Омода С5» под управлением 34-летнего местного жителя.