Стало известно о состоянии Гульназ Асаевой, попавшей в ДТП в Башкирии.

Попавшая в ДТП известная певица из Башкирии Гульназ Асаева получила множественные ушибы. Об этом «Башинформу» сообщил концертный директор артистки Вадим Фатхинуров.
«Были очень сложные погодные условия, наш водитель, к сожалению, вылетел на встречку. Гульназ Асаеву и других членов нашей команды сразу же доставили в ближайшую больницу. Одна из пострадавших находится в состоянии средней степени тяжести. Гульназ и ее танцор получили множественные ушибы, их в ближайшее время выпишут из больницы», — рассказал Вадим Фатхинуров.
Напомним, авария произошла 28 февраля днем в Белебеевском районе — на 14-м километре трассы Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы, где столкнулись две иномарки: JAC и Hyundai Solaris.
Всего в аварии пострадали четыре человека. По словам Вадима Фатхинурова, ближайшие концерты отменены и перенесены на другие даты.