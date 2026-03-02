Схватил нож и вонзил в соперника. Житель Иркутской области пошел на убийство из-за ревности

В Черемховском районе задержали 50-летнего жителя села Парфеново. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР региона, его подозревают в убийстве на почве ревности.
— Все случилось 25 февраля 2026 года. Мужчина вместе со своей возлюбленной пришел в гости к знакомому. Во время застолья вспыхнула ссора из-за ревности. В какой-то момент подозреваемый схватил нож и несколько раз ударил 37-летнего хозяина дома. От полученных ран тот скончался на месте, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Чтобы скрыть следы преступления, убийца сбросил тело в подполье и скрылся. Но долго прятаться не вышло, он был задержан полицией. Сейчас решают вопрос об аресте.
