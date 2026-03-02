Схватил нож и вонзил в соперника. Житель Иркутской области пошел на убийство из-за ревности

— Все случилось 25 февраля 2026 года. Мужчина вместе со своей возлюбленной пришел в гости к знакомому. Во время застолья вспыхнула ссора из-за ревности. В какой-то момент подозреваемый схватил нож и несколько раз ударил 37-летнего хозяина дома. От полученных ран тот скончался на месте, — рассказывают в пресс-службе ведомства.