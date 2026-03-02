Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Схватил нож и вонзил в соперника. Житель Иркутской области пошел на убийство из-за ревности

В Черемховском районе задержали подозреваемого в убийстве на почве ревности.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Черемховском районе задержали 50-летнего жителя села Парфеново. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР региона, его подозревают в убийстве на почве ревности.

— Все случилось 25 февраля 2026 года. Мужчина вместе со своей возлюбленной пришел в гости к знакомому. Во время застолья вспыхнула ссора из-за ревности. В какой-то момент подозреваемый схватил нож и несколько раз ударил 37-летнего хозяина дома. От полученных ран тот скончался на месте, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Чтобы скрыть следы преступления, убийца сбросил тело в подполье и скрылся. Но долго прятаться не вышло, он был задержан полицией. Сейчас решают вопрос об аресте.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что водитель мусоровоза спас вмерзшего в лед щенка по кличке Вата. По словам волонтеров, скорее всего, днем собака крепко уснула на снегу, сугроб растаял, а к вечеру превратился в оковы. Подробности.