Подросток пытался совершить теракт на железной дороге в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержали 16-летнего студента, который пытался устроить теракт на железной дороге. Юноша действовал под руководством куратора за обещание вознаграждения, сообщает telegram-канал «Суды Свердловской области».

Источник: ЕАН

Установлено, что в минувшем феврале на станции Екатеринбург — Сортировочный и участке перегона Палкино Свердловской железной дороги была совершена попытка поджога пункта параллельного соединения, предназначенного для электроснабжения контактной сети ж/д- полотна. Вскоре подозреваемого задержали.

Подростку предъявили обвинение по статье УК «Покушение на террористический акт». Железнодорожный районный суд избрал в его отношении меру пресечения в виде заключения под стражу по 24 апреля текущего года.

Отметим, что это не первый подобный случай в Екатеринбурге. ЕАН писал, что перед судом предстанут двое 16-летних подростков, которые в декабре 2024 года устроили теракт на станции Свердловск-Сортировочный Свердловской железной дороги.