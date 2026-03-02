Подросток пытался совершить теракт на железной дороге в Екатеринбурге

Установлено, что в минувшем феврале на станции Екатеринбург — Сортировочный и участке перегона Палкино Свердловской железной дороги была совершена попытка поджога пункта параллельного соединения, предназначенного для электроснабжения контактной сети ж/д- полотна. Вскоре подозреваемого задержали.
Подростку предъявили обвинение по статье УК «Покушение на террористический акт». Железнодорожный районный суд избрал в его отношении меру пресечения в виде заключения под стражу по 24 апреля текущего года.
Отметим, что это не первый подобный случай в Екатеринбурге. ЕАН писал, что перед судом предстанут двое 16-летних подростков, которые в декабре 2024 года устроили теракт на станции Свердловск-Сортировочный Свердловской железной дороги.