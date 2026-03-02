Россияне ночуют на парковках в ОАЭ после выселения из отелей из-за «важных гостей»

Одновременно туристов предупредили о приостановке шаттл-автобусов между гостиницами и аэропортами. Люди оказались в ловушке, ведь вылететь они не могут, а жить негде. Некоторые россияне вынуждены ночевать на парковках в Дубае, пытаясь самостоятельно найти убежище.