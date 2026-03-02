В Ташобласти спустя почти три месяца нашли тело мужчины, сброшенного в канал после ДТП

По словам родственников погибшего, во время транспортировки от места ДТП к каналу мужчина ещё был жив. Однако к моменту, когда его сбросили в воду, он уже скончался. Если бы пострадавшему своевременно оказали медицинскую помощь и доставили в больницу, его жизнь, возможно, могла быть спасена.