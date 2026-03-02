В Ташобласти спустя почти три месяца нашли тело мужчины, сброшенного в канал после ДТП

По словам родственников погибшего, мужчину сбил автомобиль, а водитель, чтобы скрыть преступление, сбросил его тело в канал. Поисково-спасательные работы велись с 12 декабря как под водой, так и на поверхности. Обнаружить тело удалось только 28 февраля.
Как установило следствие, трагедия произошла в ночь на 11 декабря прошлого года, около полуночи. Автомобиль Nexia-3 совершил наезд на пешехода. За рулём находился сотрудник правоохранительных органов.
Позже выяснилось, что водитель мог быть в состоянии алкогольного опьянения. Вместо того чтобы оказать помощь пострадавшему, он погрузил сбитого мужчину в машину и отъехал к одному из полей. Затем он вызвал свою супругу, которая приехала на автомобиле Matiz.
По версии следствия, супруги вместе пересадили пострадавшего в её автомобиль, после чего проехали около 35 километров к каналу Фархад и сбросили тело в воду.
По словам родственников погибшего, во время транспортировки от места ДТП к каналу мужчина ещё был жив. Однако к моменту, когда его сбросили в воду, он уже скончался. Если бы пострадавшему своевременно оказали медицинскую помощь и доставили в больницу, его жизнь, возможно, могла быть спасена.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека) и части 2 статьи 117 (оставление в опасности, повлёкшее смерть человека) Уголовного кодекса. Подозреваемый заключён под стражу.
Расследование продолжается.