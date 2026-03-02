Ричмонд
В Челябинске выявили хищение 250 млн при строительстве станции обеззараживания воды

В Челябинске в рамках дела о хищении денег при строительстве станции обеззараживания воды задержали директора ООО «Монтажник» Дениса Кривцова. Об этом сообщил источник ЕАН.

По данным следствия, 250 млн рублей были похищены представителями подрядчика, ООО «Монтажник», и неустановленными лицами из администрации города и правительства региона. Общая сумма контракта на строительство станции обеззараживания воды на очистных сооружениях составляет 1,3 млрд рублей. Работы проводят по госпрограмме «Чистая вода». По местам жительства и работы Кривцова проходят обыски.