В Челябинске выявили хищение 250 млн при строительстве станции обеззараживания воды

По данным следствия, 250 млн рублей были похищены представителями подрядчика, ООО «Монтажник», и неустановленными лицами из администрации города и правительства региона. Общая сумма контракта на строительство станции обеззараживания воды на очистных сооружениях составляет 1,3 млрд рублей. Работы проводят по госпрограмме «Чистая вода». По местам жительства и работы Кривцова проходят обыски.