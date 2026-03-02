Ричмонд
В Октябрьском задержали серийного вора

Он специализировался на похищениях из гаражей.

Источник: Башинформ

Мужчина признан виновным в неоднократных взломах замков и хищениях ценностей из гаражей в Октябрьском. Преступления совершались с весны 2024 по осень 2025 года. За этот период злоумышленником совершено порядка 37 эпизодов краж, среди украденного оказались дорогостоящие вещи, включая автомобильную резину и строительные инструменты.

Общая сумма убытков потерпевших превышает два миллиона рублей. Подозреваемый ранее имел проблемы с законом, также признал свою вину и частично компенсировал ущерб пострадавшим гражданам.

В настоящее время следственными органами передано в суд уголовное дело против обвиняемого в краже имущества из гаражей. Прокуратурой утверждено обвинительное заключение. Его дальнейшую судьбу решит суд.

Ранее сообщалось, что житель Башкирии пытался взломать банкомат и украсть 12 млн рублей.