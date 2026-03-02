В Октябрьском задержали серийного вора

Мужчина признан виновным в неоднократных взломах замков и хищениях ценностей из гаражей в Октябрьском. Преступления совершались с весны 2024 по осень 2025 года. За этот период злоумышленником совершено порядка 37 эпизодов краж, среди украденного оказались дорогостоящие вещи, включая автомобильную резину и строительные инструменты.