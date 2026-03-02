Ричмонд
Два жилых дома сгорели на улице Ушинского в Нижнем Новгороде

У счастью, никто не погиб и не пострадал.

Источник: ГУ МЧС России по Нижегородской области

На улице Ушинского в Нижнем Новгороде произошел крупный пожар. К счастью, никто не погиб и не пострадал. О случившемся сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Ночью 1 марта на улице Ушинского загорелись два частных жилых дома и надворные постройки. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Предварительной причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования. В тушении участвовали 14 боевых расчетов. Ведется расследование.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что шестерых взрослых и ребенка спасли из горящей квартиры в Нижнем Новгороде.