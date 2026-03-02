Кражу наркотика из Медицинского центра ДВФУ расследуют во Владивостоке

По версии следствия, в июле 2025 года фигурант проходил производственную практику в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Медицинского комплекса ДВФУ. Там он подменил шприц с наркотическим веществом, предназначенным для введения пациента в состояние наркоза при хирургических операциях, на шприц с физраствором. Похищенный препарат ординатор обратил в свою пользу.