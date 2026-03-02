Ричмонд
Кражу наркотика из Медицинского центра ДВФУ расследуют во Владивостоке

Во Владивостоке сотрудники управления ФСБ раскрыли кражу наркотического медикамента ординатором Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на прокуратуру Приморского края, под контролем которой велось расследование.

Источник: ДЕЙТА

По версии следствия, в июле 2025 года фигурант проходил производственную практику в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Медицинского комплекса ДВФУ. Там он подменил шприц с наркотическим веществом, предназначенным для введения пациента в состояние наркоза при хирургических операциях, на шприц с физраствором. Похищенный препарат ординатор обратил в свою пользу.

Фигуранту предъявлено обвинение в хищении наркотического средства с использованием служебного положения (п. «в» ч. 2 ст. 229 УК РФ). Обвинительное заключение утвердил заместитель краевого прокурора Степан Тюкавкин. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет.

В качестве обеспечительных мер на имущество обвиняемого на сумму более 600 тысяч рублей, в том числе на транспортное средство, наложен арест. Уголовное дело передано на рассмотрение во Фрунзенский районный суд Владивостока.

В январе этого года в ДВФУ был ещё один наркотический скандал — профессоршу задержали за попытку продать 7,76 грамм марихуаны. Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в значительном размере (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ), женщину заключили под стражу на два месяца. Дело контролирует прокуратура Советского района Владивостока.