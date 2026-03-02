Около 50 тысяч литров суррогатного алкоголя изъяли в Петербурге и области

Во время проверок полицейские ликвидировали два подпольных производства алкоголя в СНТ «Самсоновка». Там оборудовали кустарные линии розлива: еврокубы объемом до тысячи литров, насосы, шланги и тара. Правоохранители изъяли оттуда 1380 литров жидкости с градусом, а также материалы для упаковки, с помощью которых алкоголь маскировали под продукцию известных торговых марок.