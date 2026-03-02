В Москве раскрыли банду, обеспечивавшую работу сим-боксов для мошенников

Как сообщили в СК, в других регионах также раскрыты факты участия местных жителей в обеспечении работы сим-боксов для мошеннических целей. В Удмуртии к ответственности привлекаются 6 фигурантов, в Омской и Томской областях, Пермском крае и Северной Осетии установлены группы из трех человек, причастные к аналогичным схемам, среди них были и несовершеннолетние. В Марий Эл, Красноярском крае, Воронежской, Иркутской и Нижегородской областях также доказана вина подростков, причастных к аналогичным преступлениям.