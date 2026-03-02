В Омске пограничники ФСБ ликвидировали канал наркотрафика

Пограничное Управление ФСБ России по Омской области в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий ликвидировало канал наркотрафика, из незаконного оборота изъят синтетический наркотик метадон. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщила пресс-служба областного УФСБ.
"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Пограничного Управления ФСБ России по Омской области задержана гражданка одной из республик Центрально-Азиатского региона, причастная к незаконному сбыту наркотических средств на территории Сибирского федерального округа.
В ходе личного досмотра задержанной, в тайниковых закладках и по месту ее проживания обнаружено и изъято в свертках порядка 150 граммов синтетического наркотического средства метадон, стоимость которого на черном рынке превышает 750 тысяч рублей", — уточнили в ведомстве.
Как выяснила дополнительно КП-Омск в УФСБ, все тайники (несколько) были на территории Омска, там же прошло и задержание причастной к наркоторговле. Наркотик приходил из Екатеринбурга.
В итоге следственное отделение УФСБ в отношении задержанной возбудило уголовное дело по признакам преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере с использованием сети Интернет»).
Фигурантку заключили под стражу по решению суда. Проводятся следственные действия, направленные на выяснение дальнейшего канала наркотрафика.
