В Омске пограничники ФСБ ликвидировали канал наркотрафика

В ходе личного досмотра задержанной, в тайниковых закладках и по месту ее проживания обнаружено и изъято в свертках порядка 150 граммов синтетического наркотического средства метадон, стоимость которого на черном рынке превышает 750 тысяч рублей", — уточнили в ведомстве.