На Петухова в Новосибирске загорелась квартира в многоэтажке

В Новосибирске на улице Петухова произошел пожар в многоквартирном доме. Благодаря оперативной работе пожарных из здания эвакуировали, предварительно, 20 человек, включая троих детей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Новосибирской области.
Сообщение о возгорании появилось в паблике АСТ-54 Black. Очевидцы вызвали экстренные службы, пожарные уже прибыли на место.
По данным МЧС России по Новосибирской области, сигнал о возгорании поступил в 12:56, через шесть минут спасатели были на месте. Горела квартира-студия на втором этаже — огонь полностью охватил помещение, из окна шел густой дым. Пострадавших нет.