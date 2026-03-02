Ричмонд
На Петухова в Новосибирске загорелась квартира в многоэтажке

Огонь охватил втором этаже дома.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске на улице Петухова произошел пожар в многоквартирном доме. Благодаря оперативной работе пожарных из здания эвакуировали, предварительно, 20 человек, включая троих детей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Новосибирской области.

Сообщение о возгорании появилось в паблике АСТ-54 Black. Очевидцы вызвали экстренные службы, пожарные уже прибыли на место.

По данным МЧС России по Новосибирской области, сигнал о возгорании поступил в 12:56, через шесть минут спасатели были на месте. Горела квартира-студия на втором этаже — огонь полностью охватил помещение, из окна шел густой дым. Пострадавших нет.