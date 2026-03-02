Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подростка пятый день ищут в Ленобласти: может быть под влиянием мошенников

В Ленинградской области пятый день разыскивают 17-летнего парня.

В Ленинградской области пятый день разыскивают 17-летнего парня. Родители обратились в полицию и привлекли волонтеров после того, как подросток перестал выходить на связь.

По словам матери, в сентябре 2025 года Влад съехал от родителей, но ежедневно поддерживал с ними контакт. Несколько дней назад он перестал отвечать на звонки и сообщения, пишет телеграм-канал «112».

Женщина предполагает, что сын мог оказаться под психологическим давлением мошенников. По ее словам, злоумышленники знакомятся с подростками в интернете, представляются сотрудниками госорганов, входят в доверие, после чего начинают звонить с неизвестных номеров и угрожать.

Мать утверждает, что ранее похожая ситуация произошла с младшей сестрой Владислава. Девочке рассказывали о якобы совершенных банковских переводах на противоправные цели и запугивали возможными последствиями.

Родные опасаются, что подросток может скрываться из-за страха. Поиски продолжаются.

Читайте также: Российский замгубернатора помог беременной на борту самолета.