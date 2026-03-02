Жители Иркутской области за три дня отдали мошенникам 11,2 миллиона рублей

По схожей схеме обманули 26 летнюю учительницу из Братска. Сначала ей позвонил «оператор сотовой связи» и убедил назвать код из СМС для продления сим карты, а затем «работники Центробанка» внушили, что её деньги под угрозой, и уговорили перевести 80 тысяч рублей на «безопасный счёт».