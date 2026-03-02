Жители Иркутской области за три дня отдали мошенникам 11,2 миллиона рублей

Более 11,2 миллиона рублей потеряли жители Иркутской области за прошедшие выходные из-за действий мошенников. Пять человек стали жертвами аферистов. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. Так, 20 летний парень отдал аферистам 10 миллионов рублей. Началось всё с безобидного предложения заменить ключ для домофона: «работник» управляющей компании попросил назвать код из СМС.
— Дальше последовали сообщения о взломе «Госуслуг» и звонки от «правоохранительных органов» — под их давлением молодой человек перевёл деньги на счета мошенников, — пояснили в полиции.
По схожей схеме обманули 26 летнюю учительницу из Братска. Сначала ей позвонил «оператор сотовой связи» и убедил назвать код из СМС для продления сим карты, а затем «работники Центробанка» внушили, что её деньги под угрозой, и уговорили перевести 80 тысяч рублей на «безопасный счёт».