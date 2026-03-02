Над зданием посольства США в Кувейте поднимается дым

В Кувейте иранская ракета попала в здание посольства США, в воздух поднялся дым, сообщает AFP.
The Guardian пишет, что американская дипломатическая миссия предупредила о возможной опасности после того, как в Кувейте зазвучали сирены и появился дым на улицах. Однако детали повреждений пока не разглашаются.
Согласно некоторым источникам, иранский беспилотник-камикадзе атаковал посольство США в Кувейте. Агентство Fars также сообщило, что Иран начал новую волну ракетных и беспилотных атак на базы США в регионе. Предварительно, целями ударов стали Доха, Кувейт, Дубай, Бахрейн и Абу-Даби.
Ранее стало известно, что трое американских военных, о смерти которых сообщило Центральное командование ВС США, были убиты в Кувейте.