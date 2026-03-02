Гадалка обманула сестру участника СВО на один миллион рублей

— В ходе платной онлайн-консультации гадалка заявила, что родственник женщины получил ранение, и за лечение на расстоянии запросила 70 тысяч рублей. Впоследствии аферистка сообщила о том, что через знакомого может организовать эвакуацию из зоны проведения СВО. За его услуги она потребовала миллион рублей, из которых 400 тысяч рублей должны быть перечислены в качестве предоплаты, — рассказала Волк в своем Telegram-канале.