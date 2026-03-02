Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Радий Хабиров поручил помочь туристам из Башкирии, застрявшим в ОАЭ

В представительстве республики организовали связь с отдыхающими в ОАЭ.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал ситуацию с жителями республики, которые оказались в ОАЭ на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Он поручил наладить прямую связь с туристами и оказывать помощь тем, кто не справляется самостоятельно.

— Мы не знаем, сколько это будет продолжаться. Давайте вытаскивать всех, по возможности, — сказал руководитель республики.

Министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Маргарита Болычева доложила, что за два дня в представительство Башкирии при Торговом представительстве России в ОАЭ обратились 25 человек. Все они живы и здоровы, отметила глава ведомства. ПО ее словам, обращения касаются бытовых вопросов: поиска нового жилья, продления брони в отелях или помощи в аренде апартаментов.

Также Болычева отметила, что туроператоры самостоятельно решают эти проблемы — либо продлевают контракты с текущими гостиницами, либо подбирают альтернативные варианты. Кроме того, операторы мобильной связи пошли навстречу и предоставили специальные пакеты для интернета и голосовой связи, чтобы туристы могли оставаться на связи.

Для помощи башкирским туристам, попавшим в сложную ситуацию на Ближнем Востоке, запустили кол-центр: 8−347−219−19−19.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.