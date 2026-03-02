Радий Хабиров поручил помочь туристам из Башкирии, застрявшим в ОАЭ

Министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Маргарита Болычева доложила, что за два дня в представительство Башкирии при Торговом представительстве России в ОАЭ обратились 25 человек. Все они живы и здоровы, отметила глава ведомства. ПО ее словам, обращения касаются бытовых вопросов: поиска нового жилья, продления брони в отелях или помощи в аренде апартаментов.