На территории предприятия «Фосфорит» монтажник устроил поножовщину

Правоохранители задержали монтажника, который устроил поножовщину на территории предприятия «Фосфорит» в Кингисеппе. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.