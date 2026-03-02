Ричмонд
Троих мужчин и девушку задержали после ночной драки у бара в Петербурге

После ЧП в Кировском районе в отделе полиции оказалась группа молодых людей.

В ночь на 1 марта в полицию заявили о серьезной драке у бара на проспекте Стачек в Кировском районе. На месте в служебную машину потребовали проследовать четырех молодых людей, из которых трое мужчин в возрасте от 19 до 21 года, а также 21-летняя девушка. В их отношении составили административные протоколы за мелкое хулиганство, но одного из них отправили в помещение для задержанных. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

— Немного в позже из местной больницы поступила информация об обращении 21-летнего пострадавшего. У него диагностировали травму головы. Пострадавший пояснил, что его избил незнакомый у ночного заведения, — добавили в ведомстве.

После этого полицейские стали разбираться в обстоятельствах происшествия более тщательно. Решается вопрос в возбуждении уголовного дела.