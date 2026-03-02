Москвич проколол колесо, чтобы выкрасть сумку с 36 миллионами рублей

В ведомстве отметили, что жертвой стал предприниматель, который после инкассации своих магазинов оставил спортивную сумку с выручкой в салоне автомобиля.
«Обнаружив спущенное колесо, мужчина вышел из машины, чтобы заменить его. Этой секундной паузой воспользовался злоумышленник: он подбежал к авто и скрылся с сумкой, в которой находилось 36 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Оперативники выяснили, что кража была спланирована: подозреваемый — ранее судимый 44-летний москвич — заранее проколол колесо, чтобы выманить водителя из салона. Фигурант задержан, суд отправил его под стражу.
«Часть похищенного он уже потратил, однако 27 миллионов рублей удалось изъять, и они будут возвращены владельцу», — отмечается в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». Оперативники проверяют причастность фигуранта к другим преступлениям.