Москвич проколол колесо, чтобы выкрасть сумку с 36 миллионами рублей

«Обнаружив спущенное колесо, мужчина вышел из машины, чтобы заменить его. Этой секундной паузой воспользовался злоумышленник: он подбежал к авто и скрылся с сумкой, в которой находилось 36 миллионов рублей», — говорится в сообщении.