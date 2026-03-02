Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москвич проколол колесо, чтобы выкрасть сумку с 36 миллионами рублей

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Москвич проколол колесо автомобиля предпринимателя, чтобы выкрасть спортивную сумку с 36 миллионами рублей в Москве, он задержан, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Источник: © РИА Новости

В ведомстве отметили, что жертвой стал предприниматель, который после инкассации своих магазинов оставил спортивную сумку с выручкой в салоне автомобиля.

«Обнаружив спущенное колесо, мужчина вышел из машины, чтобы заменить его. Этой секундной паузой воспользовался злоумышленник: он подбежал к авто и скрылся с сумкой, в которой находилось 36 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Оперативники выяснили, что кража была спланирована: подозреваемый — ранее судимый 44-летний москвич — заранее проколол колесо, чтобы выманить водителя из салона. Фигурант задержан, суд отправил его под стражу.

«Часть похищенного он уже потратил, однако 27 миллионов рублей удалось изъять, и они будут возвращены владельцу», — отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». Оперативники проверяют причастность фигуранта к другим преступлениям.