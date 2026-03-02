Администратор, причастный к теракту на Крымском мосту, получил пожизненное

«Кроме того, в ноябре 2025 года Южным военным судом осужден к пожизненному лишению свободы администратор SIM-бокса, в который была интегрирована SIM-карта, использовавшаяся для регистрации аккаунта в WhatsApp* организатора теракта на Крымском мосту», — говорится в сообщении ЦОС.