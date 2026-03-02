Ричмонд
Администратор, причастный к теракту на Крымском мосту, получил пожизненное

Причастный к теракту на Крымском мосту администратор SIM-бокса получил пожизненное наказание.

Источник: Комсомольская правда

Администратор SIM-бокса, причастный к регистрации аккаунта в одном из мессенджеров организатора теракта на Крымском мосту, получил пожизненно. Об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ.

«Кроме того, в ноябре 2025 года Южным военным судом осужден к пожизненному лишению свободы администратор SIM-бокса, в который была интегрирована SIM-карта, использовавшаяся для регистрации аккаунта в WhatsApp* организатора теракта на Крымском мосту», — говорится в сообщении ЦОС.

Ранее KP.RU писал, что в Южном окружном военном суде восьмерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году приговорили к пожизненному лишению свободы.

Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Следствие считает, что организатором преступления был первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк** и другие лица. Ими была создана преступная группа, подготовившая взрывное устройство. Его замаскировали под партию строительной пленки.

* — Принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

** — Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

