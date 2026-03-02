Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

21-летняя отравительница-маньячка могла убить пятерых: новые подробности

В Южной Корее число жертв 21-летней подозреваемой по фамилии Ким может увеличиться до пяти.

В Южной Корее число жертв 21-летней подозреваемой по фамилии Ким может увеличиться до пяти. Об этом сообщает газета «Чунъанъ ильбо».

Следствие установило новые случаи возможных отравлений. Самый ранний эпизод относится к 25 октября 2025 года. Тогда в экстренные службы поступил звонок с телефона Ким. Сообщалось, что мужчина потерял сознание после употребления вина в ресторане. Похожий случай произошел в январе 2026 года в караоке-баре. Полиция проверяет его связь с подозреваемой.

Ким задержали 19 февраля. По версии следствия, с декабря 2025 года по февраль 2026 года она угощала трех мужчин напитками с добавлением седативных препаратов. Двое из них умерли, один выжил и обратился в полицию.

На допросе девушка заявила, что давала лекарства после ссор, чтобы мужчины уснули, и не ожидала смертельных последствий. Следователи установили, что она искала в интернете информацию о действии снотворных в сочетании с алкоголем и увеличивала дозировку более чем в два раза.

Дело передано в прокуратуру по статье об убийстве. Подозреваемой назначили тест на психопатию. Прокуратура Северного Сеула также рассматривает вопрос о раскрытии ее имени и фотографии.

Читайте также: Подростка пятый день ищут в Ленобласти: может быть под влиянием мошенников.