21-летняя отравительница-маньячка могла убить пятерых: новые подробности

В Южной Корее число жертв 21-летней подозреваемой по фамилии Ким может увеличиться до пяти. Об этом сообщает газета «Чунъанъ ильбо».
Следствие установило новые случаи возможных отравлений. Самый ранний эпизод относится к 25 октября 2025 года. Тогда в экстренные службы поступил звонок с телефона Ким. Сообщалось, что мужчина потерял сознание после употребления вина в ресторане. Похожий случай произошел в январе 2026 года в караоке-баре. Полиция проверяет его связь с подозреваемой.
Ким задержали 19 февраля. По версии следствия, с декабря 2025 года по февраль 2026 года она угощала трех мужчин напитками с добавлением седативных препаратов. Двое из них умерли, один выжил и обратился в полицию.
На допросе девушка заявила, что давала лекарства после ссор, чтобы мужчины уснули, и не ожидала смертельных последствий. Следователи установили, что она искала в интернете информацию о действии снотворных в сочетании с алкоголем и увеличивала дозировку более чем в два раза.
Дело передано в прокуратуру по статье об убийстве. Подозреваемой назначили тест на психопатию. Прокуратура Северного Сеула также рассматривает вопрос о раскрытии ее имени и фотографии.
