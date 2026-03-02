Жена выжившего на Кваркуше туриста рассказала о его словах перед походом

Башкирский турист, который оказался единственным выжившим в группе из пяти человек, которая отправилась в поход в Пермском крае, переживал из-за погоды перед отправкой. Об этом рассказала его супруга.
По ее словам, все пятеро участников группы были хорошими друзьями и неоднократно бывали в местах, куда отправились. Учитывая свой опыт, они не стали регистрировать поездку в службе МЧС.
Однако один из товарищей выразил серьезные опасения из погоды.
— Куда мы едем, там 30 градусов мороза, — процитировала мужа россиянка.
При этом, что именно произошло в походе, женщина не понимает, передает Ura.ru.
Туристы приехали из Уфы в деревню Золотанку Красновишерского района на автомобилях. Они выехали 20 февраля и планировали вернуться 24-го числа. Путешественники успели подняться на плато Кваркуш, а после перестали выходить на связь.
2 марта стало известно, что спасателям удалось найти трех человек из группы. Двое из них погибли, один выжил, но получил сильное переохлаждение. Вечером того же дня спасатели нашли тела еще двух туристов и официально завершили поиски.