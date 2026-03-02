«Зебра» снова не спасла: Damas сбил пешехода в Ташкенте

Без светофоров, островков безопасности и дополнительных мер ограничения скорости такие переходы фактически становятся зоной повышенного риска. Именно здесь возникает так называемый «эффект третьей полосы», когда одна машина пропускает, а другая продолжает движение, не видя пешехода. В таких условиях ответственность лежит не только на конкретном водителе, но и на тех, кто проектирует и утверждает подобные решения.