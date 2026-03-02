«Зебра» снова не спасла: Damas сбил пешехода в Ташкенте

Удар был настолько сильным, что женщину отбросило на несколько метров. Пользователи пишут, что видео снято рядом с рынком «Куйлюк».
Как сообщили в УБДД, инцидент произошёл 2 марта примерно в 08:15 на участке Ташкентской кольцевой автомобильной дороги в Бектемирском районе. 19-летний водитель автомобиля марки «Damas» совершил наезд на человека, который переходил дорогу по пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеходу была оказана первая медицинская помощь. По данному факту проводится проверка. В каком состоянии находится женщина сейчас и была ли она госпитализирована — на данный момент неизвестно.
Подобные случаи на наших дорогах происходят регулярно. Водители редко тормозят перед пешеходными переходами и даже не всегда снижают скорость. Особенно опасны нерегулируемые пешеходные переходы на широких трассах, где транспорт движется с высокой скоростью.
Без светофоров, островков безопасности и дополнительных мер ограничения скорости такие переходы фактически становятся зоной повышенного риска. Именно здесь возникает так называемый «эффект третьей полосы», когда одна машина пропускает, а другая продолжает движение, не видя пешехода. В таких условиях ответственность лежит не только на конкретном водителе, но и на тех, кто проектирует и утверждает подобные решения.
К сожалению, пока чиновники не спешат модернизировать опасные участки, у людей остаётся только один выход — максимально заботиться о собственной безопасности.
Переходить дорогу нужно предельно осторожно. Ни в коем случае не бежать через «зебру». Перед тем как выйти на соседнюю полосу, обязательно убедиться, что по ней никто не несётся. Даже если первые машины остановились, это не гарантия безопасности.
Но честно говоря, это слабое утешение. Потому что в нормальной системе человек на пешеходном переходе не должен рассчитывать только на удачу и собственную реакцию.
Но пока реальность такова: на наших дорогах даже «зебра» не гарантирует защиту.