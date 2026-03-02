В Узбекистане задержан сотрудник прокуратуры при получении 9 тысяч долларов: он обещал «отмазать» от штрафа

По версии следствия, деньги предназначались за содействие в аннулировании штрафа в размере 276 млн сумов, начисленного за незаконное использование электроэнергии в магазине. Инспектор пообещал через «влиятельных знакомых» добиться отмены штрафа и обеспечить непринятие мер в отношении предпринимателя.