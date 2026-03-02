Ричмонд
В Узбекистане задержан сотрудник прокуратуры при получении 9 тысяч долларов: он обещал «отмазать» от штрафа

Vaib.uz (новости Узбекистана. 2 марта). Сотрудники Службы государственной безопасности задержали очередного сотрудника прокуратуры при получении крупной суммы денег за «решение вопроса».

Источник: Vaib.Uz

Как сообщили в СГБ, инспектор прокуратуры Ташкентской области вымогал 9 тысяч долларов от индивидуального предпринимателя из Уртачирчикского района.

По версии следствия, деньги предназначались за содействие в аннулировании штрафа в размере 276 млн сумов, начисленного за незаконное использование электроэнергии в магазине. Инспектор пообещал через «влиятельных знакомых» добиться отмены штрафа и обеспечить непринятие мер в отношении предпринимателя.

Примечательно, что в настоящее время сотрудник прокуратуры обучается в одном из вузов Намангана. Именно туда он и попросил привезти требуемую сумму.

В ходе оперативного мероприятия инспектор был задержан в Наманганской области при получении 9 тысяч долларов с поличным.

По данному факту прокуратурой Наманганской области возбуждено уголовное дело по части 3 пункт «в» статьи 168 (мошенничество с использованием служебного положения) и части 1 статьи 211 (дача взятки) Уголовного кодекса. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Службе государственной безопасности напомнили: если вы столкнулись с фактами коррупции или иными правонарушениями, можно сообщить об этом по короткому номеру 1520. Конфиденциальность гарантируется.