Омский таксист привез 270 тыс полицейским вместо мошенников

Вечером Николай Гопанчук получил заказ на улице Федора Крылова. Пожилой мужчина передал ему пакет с постельным бельем и попросил отвезти по адресу на проспект Мира. В пути таксист вспомнил недавний сюжет по радио: мошенники выманивают у пенсионеров деньги и просят прятать их в разные вещи.