Омский таксист привез 270 тыс полицейским вместо мошенников

В Омске водитель такси помог полицейским задержать курьера аферистов и вернуть деньги пожилой паре. Начальник отдела полиции № 4 Игорь Кудрявцев лично поблагодарил неравнодушного омича, сообщает УМВД России по Омской области.
Вечером Николай Гопанчук получил заказ на улице Федора Крылова. Пожилой мужчина передал ему пакет с постельным бельем и попросил отвезти по адресу на проспект Мира. В пути таксист вспомнил недавний сюжет по радио: мошенники выманивают у пенсионеров деньги и просят прятать их в разные вещи.
Мужчина принял решение не отдавать посылку, а поехать прямо в отдел полиции. В пакете оказались 270 тысяч рублей. Выяснилось, что пожилая пара собрала все сбережения, чтобы их не обвинили в финансировании террористической организации.
Благодаря бдительности таксиста полицейские вернули пенсионерам деньги и задержали курьера мошенников.