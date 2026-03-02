Ричмонд
Омский таксист привез 270 тыс полицейским вместо мошенников

Благодаря бдительности таксиста полицейские вернули пенсионерам деньги.

Источник: Freepik

В Омске водитель такси помог полицейским задержать курьера аферистов и вернуть деньги пожилой паре. Начальник отдела полиции № 4 Игорь Кудрявцев лично поблагодарил неравнодушного омича, сообщает УМВД России по Омской области.

Вечером Николай Гопанчук получил заказ на улице Федора Крылова. Пожилой мужчина передал ему пакет с постельным бельем и попросил отвезти по адресу на проспект Мира. В пути таксист вспомнил недавний сюжет по радио: мошенники выманивают у пенсионеров деньги и просят прятать их в разные вещи.

Мужчина принял решение не отдавать посылку, а поехать прямо в отдел полиции. В пакете оказались 270 тысяч рублей. Выяснилось, что пожилая пара собрала все сбережения, чтобы их не обвинили в финансировании террористической организации.

Благодаря бдительности таксиста полицейские вернули пенсионерам деньги и задержали курьера мошенников.