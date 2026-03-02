Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

17-летнего подростка из Янино шестые сутки ищут под Петербургом

Парень высокого роста с темно-русыми волосами и светлыми глазами.

Источник: ориентировка «ЛизаАлерт»

17-летний подросток Владислав Волков из Янино ушел из дома 25 февраля и до сих пор не вернулся. Шестые сутки спасатели пытаются установить местонахождение парня, но пока безуспешно.

Поиски начали волонтеры поисково-спасательного отряда «Северо-Запад», а позже подключилась и «ЛизаАлерт». Всех, кто видел подростка в Петербурге, Ленобласти или ближайших окрестностях, просят немедленно сообщить по телефонам: 8 (800) 505−45−47, 8 (800) 700−54−52 или 112.

— Приметы: рост 182 сантиметра, нормальное телосложение, темно-русые волосы, серо-голубые глаза. Возможно, носит очки. Был одет в светло-серое пальто, черную футболку, светло-синие джинсы и светло-зеленые ботинки.

Утром того дня мальчик ушел из дома и больше не выходил на связь. Говорят: за день до исчезновения вел себя странно. Владислав родом из Мурманска, в Петербурге учится в колледже, а живет в пригороде.